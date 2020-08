” حراك همة الشباب” يعلن مطالبه وعلى رأسها تنحي الرئاسي وإجراء انتخابات

طالب حراك همة الشباب، بإطلاق فوري لكافة المعتقلين قسرا لدى المليشيات المسلحة، والتحقيق في واقعة ضرب الرصاص الحي على المتظاهرين العزل.

كما طالب الحراك، الجمعة، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك” بتنحي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة

عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ودعا الحراك إلى فتح الموانئ النفطية بشكل فوري وعاجل ، استبعاد كل من على

الساحة السياسية الأن، ومحاسبة كل الفاسدين وكل من أهدر المال العام، و إخراج

المرتزقة من البلاد بكافة جنسياتهم، وتفكيك كل المليشيا المسلحة (جيش وشرطة

فقط)، وتوحيد مؤسسات الدولة

وتأتي هذه الأحداث وسط انتشار مكثف لعربات عسكرية تحمل مدافع رشاشة، تابعة

للميليشيات، في الساحة الخضراء، قبيل انطلاق مظاهرات سلمية تطالب بإسقاط حكومة

الوفاق غير المعتمدة وفقا لشهود عيان.

وأوضح الشهود أن توترا شديدا يسود بين الميليشيات المتناحرة في طرابلس، بعد

اشتباكات دامية حدثت الليلة الماضية بمنطقة النوفليين.

ومن المتوقع أن تشهد طرابلس تظاهرات حاشدة، الجمعة، تحت عنوان

“مليونية إسقاط السراج”، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

ومنذ الأحد الماضي، تتواصل المظاهرات المعارضة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

وسط ضغوط كبيرة لفضها بالقوة.

وتحدى المتظاهرون حظر التجول الذي أعلنته حكومة الوفاق بسبب فيروس كورونا،

ليصعدوا احتجاجهم على تدهور الأوضاع المعيشية، وانتشار الفساد، وانقطاع الخدمات

مثل الكهرباء والماء، فضلا عن طول الانتظار أمام محطات الوقود.

