أكدت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات
الهاتفية ليبيانا و المدار وخدمات الإنترنت لليوم السادس على التوالي بعد مواجهة
المتظاهرين واعتقالهم لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي نجل
الزعيم الراحل معمر القذافي
The post عاجل // لليوم السادس على التوالي تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بعد اعتقال المتظاهرين لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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