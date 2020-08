أكدت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات

الهاتفية ليبيانا و المدار وخدمات الإنترنت لليوم السادس على التوالي بعد مواجهة

المتظاهرين واعتقالهم لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي نجل

الزعيم الراحل معمر القذافي

The post عاجل // لليوم السادس على التوالي تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بعد اعتقال المتظاهرين لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24