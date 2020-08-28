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عاجل // لليوم السادس على التوالي تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات الهاتفية والإنترنت بعد اعتقال المتظاهرين لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، تواصل انقطاع خدمة شبكات الاتصالات
الهاتفية ليبيانا و المدار وخدمات الإنترنت لليوم السادس على التوالي بعد مواجهة
المتظاهرين واعتقالهم لمنعهم من إعلان تأييدهم للدكتور سيف الإسلام القذافي نجل
الزعيم الراحل معمر القذافي

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