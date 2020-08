أعلنت إدارة المستشفى الميداني العسكري اجدابيا، اليوم الجمعة، نفاد السعة

السريرية للمستشفى والتي تستوعب عدد 29 حالة.

وأعرب مدير المستشفى الميداني العسكري اجدابيا، عبد العالي الزقزاق، عن

تمنيه أن يوفر المسؤولون بالمدينة مكان آخر للإيواء والعزل للتخفيف على الضغط

الحاصل على المستشفى.

