” شلوف لـ ” ليبيا 24″: الأمم المتحدة هي المسؤول الأول عن قمع الوفاق للمتظاهرين

خاص ليبيا 24/ حنان منير

حمل رئيس حراك ليبيون، جمال شلوف ” الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية

قمع حكومة الوفاق غير المعتمدة للمتظاهرين

السلميين”، مؤكدا أن الأمم المتحدة هي المسؤول الأول عن قمع المتظاهرين،

مطالبا ” بسحب شرعية الحكومة وميلشياتها”

وأكد شلوف، الجمعة، في تصريح خاص لـ” ليبيا 24″، أن الوضع الخدمي

الكارثي الذي وصلت له العاصمة طرابلس وباقي المدن كان نتيجة سياسات النهب الممنهج

التي تتبعها حكومة الوفاق غير المعتمدة التي لطالما ذكرتها تقارير خبراء مجلس الأمن

وحتى مبعوثي الأمم المتحدة، على حد قوله.

واستغرب شلوف، تجاهل مبعوث الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز لهذا الوضع، معللا ذلك لكون أن حكومة الوفاق هي

صنيعة الأمم المتحدة ولا تحظى بأي اعتراف دستوري ليبي”، مشيرا إلى أن وجودها

على راس السلطة بسبب قرار مجلس الأمن 2259 فقط”.

وأشار شلوف، إلى أن ويليامز ” تتحدث عن الاستخدام المفرط للقوة من قبل

وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة ضد المتظاهرين السلميين وكأنها تتحدث

عن حكومة بشرعية دستورية وليست حكومة مفوضة خارج رقابة البرلمان بحكم قرار أممي

فقط”

واختتم شلوف قائلا ” إن مظاهرات طرابلس حق شرعي أصيل واستخدام القوة

المفرطة لقمعها جريمة في القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة شريكة بها”

