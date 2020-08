المليشيات تقطع الطرق الرئيسية في طرابلس لمنع المظاهرات

قامت الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير

المعتمدة، اليوم الجمعة، باحتلال تقاطعات الطرق والشوارع في طرابلس وإقامة نقاط

تفتيش صارمة فيها، في محاولة لمنع خروج المظاهرات المناوئة للمجلس الرئاسي.

وقال شهود عيان، إن عددا كبير من الشباب والفتيات

يحاولون التوجه في جماعات إلى وسط طرابلس من خلال اتجاهات متفرقة، من أجل تلبية

دعوات الاحتجاج في “مليونية إسقاط السراج” المقررة اليوم الجمعة.

وأضاف شهود عيان، أن عشرات العربات المسلحة

تسليحا جيدا، قد انطلقت من مصراتة نحو طرابلس، وقد وصلت إلى ضاحية تاجوراء في شرقي

العاصمة، وأكدت مصادر إنها جاءت لدعم قوات وزارة الداخلية في وجه تغول الميليشيات

التابعة للوفاق، الأمر الذي يعزز ما أشيع مؤخرا عن خلافات بين فائز السراج رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزير الداخلية المفوض بالحكومة فتحي

باشأغا.

وكان ناشطون قد حددوا اليوم الجمعة، موعدا

لـ”مليونية “إسقاط السراج” احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وقال شهود عيان إنهم رأوا انتشارا مكثفا لعربات

عسكرية وآليات ثقيلة تابعة للميليشيات الموالية لحكومة السراج بالساحة الخضراء في

طرابلس، قبيل انطلاق المظاهرات المرتقبة، وقالوا إنها تحمل مدافع رشاشة، وطالب

النشطاء بحماية دولية من بطش المسلحين الموالين للسراج.

وأضاف نشطاء ليبيون أنهم تلقوا تهديدات بالموت

من قبل ميلشيات تابعة للوفاق، مؤكدين أن استخدام العنف لن ينال من عزيمة

المتظاهرين، وأن المظاهرات مستمرة حتى تتحقق أهدافهم.

