أعلنت ‎مستشفى قورينا التعليمي بمدينة شحات، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لأحد النزلاء بقسم الكلى.

وأضافت المستشفى، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عنصرين من العناصر الطبية المساعدة بالمستشفى دخلوا

في الحجر المنزلي للاشتباه بإصابتهما بالفيروس.

