المريمي يطالب الوفاق بالاستقالة وترك الليبيين يختارون مصيرهم

طالب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، الخميس، حكومة الوفاق غير المعتمدة بالاستقالة وتركَ الأمر بيد الليبيين ليختاروا من يمثّلهم ويوفّر لهم أبسط مقومات الحياة. وأشار المريمي، في تصريح صحفي، إلى أن المواطنين خرجوا في طرابلس احتجاجا على تردّي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار وزيادة الفساد ومهب الأموال، مشددا على أن التظاهرات ستستمرُّ وننتظر ماذا سيحدث”.

