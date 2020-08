أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة أطلقت النار

على المتظاهرين بعد إغلاق الطرق المؤدية إلى

الساحة الخضراء.

The post عاجل// مليشيات الوفاق تطلق النار على المتظاهرين بعد إغلاق الطرق إلى الساحة الخضراء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

