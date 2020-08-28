تواصل عمليات سرقة الأسلاك الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استكمال تركيب المحولات الهوائية على الخط التابع لمحطة مشروع الهضبة، هذا وحذرت الشركة من ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي أصبحت حالة شبه يومية تقوم بها مجموعات من اللصوص في بعض المناطق، وكان آخرها مساء أمس، حيث تمت سرقة أسلاك ضغط منخفض بطول ثمانمئة متر على خط الشرفة بدائرة توزيع الساحل في إدارة توزيع المرقب.

هذا كما تمت أيضا سرقة خط الملابس العسكرية – فرعية المستودعات بطول تسعمئة متر في طريق المطار بطرابلس، وبطول ستمئة متر بخط اتجاه المقبرة – فرعية فرج اشنيبة، وكذلك من خط البيطرة – فرعية الجنوب بطول مئتي متر، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من منطقة طريق المطار.

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