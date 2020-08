مصراتة تسجل حالتي وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية

مصراتة، الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية.

وأضافت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن جميع الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها كانت لمخالطين،

مشيرة إلى تماثل 60 حالة للشفاء من فيروس كورونا.

هذا وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة،

عن تسجيل 7 حالات وفاة و355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

