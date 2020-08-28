«وزير الخارجية التركي»: مصممون على تسريع مشاريعنا التجارية في ليبيا

التقى مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، خالد المشري رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفق تعبير “المشري”.

وقال وزير الخارجية التركي، في تغريدة على “تويتر”، عقب اللقاء: “تعاوننا مع ليبيا يزداد قوة يوما بعد يوم.. مصممون على تسريع مشاريعنا المشتركة في القضايا الاقتصادية والتجارية وسنواصل دعمنا من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا”. على حد قوله.

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، إن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تركيا.

وزعمت وسائل الإعلام، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك

وأشارت إلى الزيارة التي يجريها الرئيس إلى تركيا تأتي بدعوة من مجلس الأمة التركي.