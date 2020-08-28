غوتيريش: على كل الأطراف الفاعلة في ليبيا دعم الجهود السياسية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى دعم الجهود السياسية.

وقال غوتيريش في تصريحات لقناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة: “هناك بعض الإشارات الإيجابية، ونأمل بالبناء على إعلان وقف النار المتبادل في ليبيا”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى، مشددا على أن قرار مجلس الأمن بحظر السلاح عليها واضح.

يشار إلى أن رئيس الوفاق فائز السراج قرر يوم الجمعة الماضي وقف إطلاق النار، ودعا إلى جعل سرت منزوعة السلاح، للبدء في عملية الانتخابات في مارس المقبل، فيما طالب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحت مجلس رئاسي جديد.

كما قرر رئيس مجلس النواب إعادة فتح النفط بعد ضمان وضع أموالها في حساب خارجي حتى لا تقع في أيدي المرتزقة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية.