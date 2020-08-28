اجتماع وشيك بين ميسي وجوارديولا

كشف تقرير صحفي إسباني، عن وجود اجتماع مرتقب بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، مع بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي.

وبحسب برنامج “Jugones” الإسباني الشهير، فإن ميسي استقر على أن وجهته المقبلة ستكون مانشستر سيتي، للعودة للعمل مع جوارديولا مرة أخرى.

وأضاف: “ميسي رتَّب بالفعل لاجتماع مع جوارديولا في مدينة برشلونة، والمدرب موجود في العاصمة الكتالونية في إجازة، والاجتماع السري سيكون وشيكًا”.

وأفادت عدة تقارير صحفية مؤخرًا، أن ميسي توصل لاتفاق مع السيتي على البنود الشخصية، وفي انتظار موافقة إدارة برشلونة.

وأشارت تقارير، إلى أن إدارة السيتي تنوي التقدم بعرض بقيمة 100 مليون يورو، وعدد من اللاعبين مثل إريك جارسيا، وبيرناردو سيلفا، وجابرييل جيسوس، لإقناع برشلونة.

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