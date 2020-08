قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش،

الجمعة، إن هناك بعض الإشارات الإيجابية في ليبيا، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن بحظر

السلاح على ليبيا واضح.

