الخمس تسجل 294 إصابة بكورونا حتى الآن

أعلنت بلدية الخمس، الجمعة، تسجيل 294 إصابة بفيروس كورونا داخل البلدية

الخمس حتى الآن.

وقالت البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك”إن مراكز العزل بالبلدية قد سجلت دخول 81 حالة إصابة

مؤكدة وحالات اشتباه بفيرس كورونا ، مضيفة أن المراكز قد سجلت خروج 41 حالة بين

حالات الاشتباه وحالات شفاء وحالات استقر وضعها الصحي بعد تماثلهم للشفاء.

وأوضح البيان أنه يوجد حاليا بالمركزين 22 حالة إصابة بكورونا 6 حالات في

أقسام العناية و 16 حالة في أقسام الإيواء، مبينا وفاة 16 حالة بفيروس كورونا بالمركزين.

وأكد البيان أن لجنة مجابهة فيروس كورونا بالبلدية مستمرة بالعمل حيث تعمل مراكز

الكشف على فرز الحالات وأخذ العينات، مضيفا أن فريق الرصد والتقصي الذي بدأ

العمل من شهر مارس الماضي وإلى الآن مستمر بالعمل اليومي في سحب العينات ومتابعة

ورصد الحالات المخالطة، لافتا إلى تعرض 3 من الأطقم الطبية بمركز الكشف 2 للإصابة

بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أنه بالنسبة لجهاز تحليل PCR فقد تم تحديد

موعد مع مركز بحوث التقنيات الحيوية لتدريب فنيين على التعامل مع العينات والجهاز

وتم الاتفاق على تجهيز مكان خاص ليتم التعامل الصحيح مع المسحات والعمل بالطريقة

السليمة على العينات للخروج بأدق النتائج، مشيرا إلى أن رئيس المركز قد وعد بتوفير جهاز التحليل

PCR فور الانتهاء من تدريب الكوادر و تجهيز مكان المعمل.

وأكد البيان أن القدرة التشغيلية لعدد الأسرة في مراكز العزل قد وصلت إلى 24 سريرا بعد أن كانت 19 سريرا فقط، مضيفا أن منظومة ضخ الأكسجين الجديدة قد وصلت إلى مركز العزل الصحي الخمس 2 وجاري العمل على تركيبها و تركيب خزان أكسجين للقضاء على أزمة الأكسجين التي تظهر من حين الي آخر، ومن المتوقع أن تعمل أربع أجهزة تنفس صناعي بمركز العزل الصحي 2 بعد تركيب المنظومة حيث أن المركز الآن يعمل بعدد 2 أجهزة تنفس صناعي.

وشدد البيان أن المركزين بحاجة الآن إلى زيادة عدد تمريض الأقسام وتمريض العناية ومسعفين، ليتمكنوا من زيادة القدرة التشغيلية إلى 30 و 35 سريرا كما هو مخطط من قبل اللجنة.

وقال البيان إن لجنة مجابهة كورونا بالبلدية أكدت على ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفادي التجمعات والأماكن المزدحمة وخاصة المناسبات الاجتماعية والمآتم، مطالبا المواطنين بضرورة حرصهم على صحتهم وصحة أقاربهم وخاصة المصابين بأمراض مزمنة في الصدر والقلب والأمراض الأخرى التي تضعف مناعة الجسم، وذلك حتى استقرار الوضع الوبائي بالبلدية.

The post الخمس تسجل 294 إصابة بكورونا حتى الآن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24