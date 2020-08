أفاد شهود عيان، الجمعة ، بخروج حشود شبابية ببلدية سبها للتظاهر احتجاجا

على الفساد والأوضاع المتردية وتغول المليشيات المسلحة في ليبيا.

