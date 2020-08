منتقدا تصريحات السايح.. دغيم: ليس لدينا مشروعا للدستور لكي نستفتي عليه بل مسودة باطلة

قال عضو مجلس النواب، زياد دغيم، الجمعة، إنه لا يوجد مشروع

للدستور لكي يتم الاستفتاء عليه، بل مسودة باطلة بحكم قضائي، مبينا أن الدائرة الدستورية

ستنظر في أمرها.

وانتقد دغيم تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد

السايح، حول إجراء استفتاء علي مشروع الدستور،

مؤكدا أن السايح ليس رئيسا للمفوضية بل مكلفا بها لاستحقاق وحيد وهي انتخابات مجلس

النواب سنة 2014 ولا يحق لهذه المفوضية وفق المادة 30 من الإعلان الدستوري إجراء

أي استحقاق آخر حتي يتم إعادة تشكيلها.

وأضاف دغيم أن مجلس النواب أحال قانون للاستفتاء ولم يُحِل

مشروعا للدستور، مشيرا إلى أنه من الواضح أن نخب وسياسي ومسؤولي طرابلس متمسكون بهذه

المسودة لأنها ضد حقوق برقة وتستهدف الجيش وخاصة بعد الحرب وتداعياتها واستحقاق توزيع

الثروة وشكل الدولة ومكان العاصمة الخالية من المليشيات ببعده الدولي والذي يزعجهم.

