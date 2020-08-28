ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في زليتن إلى 886

سجلت بلدية زليتن 58 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في المدينة 886 حالة.

وقالت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، الجمعة، إن المختبر المرجعي زليتن حلل 271 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين سلبية 195 عينة، وإيجابية 58 عينة إلى جانب تسجيل ثلاث حالات شفاء من الفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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وأشارت اللجنة إلى تسجيل خمس حالات موجبة من خارج بلدية زليتن، إضافة إلى 13 عينة موجبة لحالة مكررة لم تشف بعد، فيما لم تسجل المدينة أية وفيات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، تسجل بلدية زليتن 886 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 750 حالة نشطة، و103 حالات شفاء، و20 حالة وفاة.

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