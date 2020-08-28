المستشار صالح يلتقي عددا من المتظاهرين في القبة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عددا من الشباب الذين تظاهروا في مدينة القبة قبل عدة أيام، واستمع إلى متطلباتهم التي تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية في المدينة.

وبحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، فقد وعد المستشار صالح بإجراء الانتخابات البلدية في أكتوبر المقبل، وأن أزمة الكهرباء سيتم حلها خلال الأسبوع القادم، وأنه سيتم تركيب منظومة للمصرف التجاري كي يفتح أبوابه للمواطنين خلال هذه الأيام.

هذا وأكد رئيس مجلس النواب أنه سيكون على تواصل مستمر مع الشباب للتعاون في حلحلة كافة القضايا التي تعاني منها مدينة القبة.

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