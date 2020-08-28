8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في طبرق

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق، اليوم الجمعة، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها سحبت عدد من العينات للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية ثماني عينات، مع تسجل خمس حالات شفاء.

وبهذا الإعلان، تسجل طبرق 142 إصابة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية، منها 23 حالة وفاة و42 حالة نشطة، وذلك منذ ظهر الفيروس في ليبيا مارس الماضي.

والخميس، حذر عضو فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة واللجنة الطبية الاستشارية في طبرق، الدكتور أحمد الفزاني، من الوضع الوبائي بمدينة طبرق، معتبرًا أنه «غير مستقر وما زال خطيرًا»، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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