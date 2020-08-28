الحراثي: القراءات التاريخية والسياسية المبتورة لا تصلح لبناء الوطن

رأى أستاذ العلوم السياسية جامعة بنغازي البروفيسور ميلاد الحراثي، أن المرتكز الناتج عن قراءات تاريخية وسياسية مبتورة، وغير حيادية لا يصلح لبناء الوطن.

وقال الحراثي، في ورقة تحليلية بعنوان (ليبيا.. وشيء من القراءة الهادئة)، :”‏المطلوب شيء من القراءات الهادئة في المتغيّرات الداخلية الليبية التي أصابت وتصيب يومياً العلاقات ‏بين الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، ‏هذه القراءة تعفي الكثيرين من المغامرات اللفظية وتلبّس الأدوار الوهمية”.

وأضاف الحراثي، :”‏أن المرتكز الناتج عن قراءات تاريخية وسياسية مبتورة، وغير حيادية لا يصلح لبناء الوطن، ‏ولا تصلح في تسويغ نظرية بحجم نظرية السلام والاستقرار والتوافق للشعب الليبي الغاضب والثائر ‏والذي يسعى إلى بناء دولة حديثة، دولة الحق والعدل والمواطنة، هذا هو عنوان المرحلة الجامعة التي ينبغي ‏أن تكون بين الليبيين، ‏مناقشة قضاياهم الوطنية الاستراتيجية استنادا إلى مبادئ الانتماء المشترك لليبيين، ونشر ثقافة السلام والاستقرار والأمن والرّخاء في ربوع ليبيا، وتعزيز الحوار السياسي فيما بينهم بهدف ‏تعزيز التقارب بينهم، وإيجاد قوّة دافعة للتعاون والتحفيز الاقتصادي والتنموي بينهم، وتعزيز العلاقات البينية الثنائية كقيمة مضافة، والتي تكمن في العلاقات الاجتماعية البينية بين الليبيين، والتصدي للتحديات الإقليمية وبوحدة مصيرهم المشترك”.‏