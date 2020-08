قرر حراك 23 أغسطس، الجمعة ، الدخول في عصيان مدني وإغلاق المناطق حتي تتحقق

مطالبهم بسبب استمرار تعرض مظاهراتهم السلمية لإطلاق النار.

عاجل// حراك 23 أغسطس يقرر الدخول في عصيان مدني بسبب استمرار تعرض المظاهرات السلمية لإطلاق نار

