غوتيريش: بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، إن هناك بعض الإشارات الإيجابية في ليبيا، وإن قرار مجلس الأمن بحظر السلاح على ليبيا واضح، مشددا في تصريح اليوم للعربية على ضرورة دعم كل الأطراف الفاعلة في ليبيا للجهود السياسية، ومعربا عن أمله في البناء على إعلان وقف إطلاق النار، كما لفت إلى أن بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى.

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