أعرب حراك 23 أغسطس، الجمعة، عن استغرابه من رد الفعل العنيف

من حكومة الوفاق غير المعتمدة على التظاهرات السلمية الرافضة للفساد والأوضاع

المعيشية المتردية.

