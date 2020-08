أفاد شهود عيان، الجمعة، بخروج حشود شبابية في مدينتي سبها وأوباري دعما

لتظاهرات شباب طرابلس ضد حكومة الوفاق غير المعتمدة .

وقال الشهود إن مئات الشباب جابوا بسياراتهم شوارع مدينتي أوباري وسبها

رافعين الرايات البيضاء وشعارات ضد حكومة السراج.

وأوضح الشهود أن المتظاهرين طالبوا بتوفير الخدمات المعيشية وعزل حكومة، فائز

السراج، مضيفين أن المتظاهرين حملوا لافتات بشعارات من بينها “يا طرابلس ماك

بروحك سبها ضمادين جروحك” لتضامن سبها مع طرابلس .

وأكد متظاهرو مدن الجنوب الليبي دعمهم الكامل لتظاهرات شباب طرابلس وأنهم

خرجوا بعد أن فاض بهم الكيل من فساد وإرهاب حكومة السراج، مشددين على أنهم مستمرون

حتى إسقاط حكومة السراج تحت شعار “ثورة الفقراء”.

و طالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، وأدانوا

الاعتداءات المستمرة من قبل المليشيات المسلحة على شباب طرابلس التي وصلت إلى

إطلاق النار على مظاهراتهم السلمية.

The post خروج حشود شبابية في مدينتي سبها وأوباري دعما لتظاهرات شباب طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24