أفادت مصادر صحفية، الجمعة، بوصول مبعوثة الأمم المتحدة إلى

ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز ، إلى القاهرة في زيارة تستغرق عدة أيام تلتقي خلالها

مع عدد من المسئولين المصريين من لمناقشة تطورات الأزمة الليبية.

The post عاجل // وليامز في القاهرة لبحث سبل حل الأزمة الليبية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24