زخاروفا: تصريحات الأطراف في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات الأطراف في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة، حيث تدعو موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل عاجل.

زاخاروفا وفي إفادة لها أمس الخميس وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أضافت أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيسا مجلس النواب والمجلس الرئاسي تثير بعض التفاؤل، مشيرة إلى أن بلادها تدعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري في المحادثات الليبية ضمن إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وذكرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية، وأنها تدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

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