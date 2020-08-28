فرق الرصد والتقصي في مصراتة تواصل أعمالها

أكدت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية في المركز الوطني لمكافحة الأمراض جاهزية فرق الرصد والمتابعة في مصراتة لأداء مهامها على الوجه الأكمل.

وقالت الدكتورة نورة الترهوني العاملة بإدارة الصيدلة أن المركز يبذل جهوده من أجل مكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره

وفي سياق منفصل تستمر عمليات سحب عينات الكشف عن كورونا وفقا لبرنامج الرصد والتقصي في الحملة الوطنية للتوعية المجتمعية.

من جهته سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة وفي آخر إحصائية له 43 إصابة جديدة في مصراتة لحالات مخالطة، فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره في البلاد بعد أن بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 12629 حالة، بينها 11093 حالة نشطة، و226 حالة وفاة، و1310 حالة شفاء، بعد تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، بينها 225 حالة جديدة و130 حالة مخالطة، إضافة إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

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