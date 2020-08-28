«الرئاسي» يقرر إيقاف باشاغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف وزير الداخلية المفوض، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإدارة أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

ونصت المادة الثانية من القرار رقم «562» لسنة 2020 على «التحقيق مع وزير الداخلية المفوض بشن التصاريخ والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنه التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أيه تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا