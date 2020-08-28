سماع إطلاق نار كثيف في طرابلس فور قرار «الرئاسي» إيقاف باشاغا

أفاد سكان في العاصمة طرابلس في اتصال مع «بوابة الوسط»، مساء الجمعة، بسماع إطلاق نار كثيف في العاصمة، وذلك تزامنًا مع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بإيقاف وزير الداخلية، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل.

وقرر المجلس الرئاسي إيقاف باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار. كما قرر تكليف وكيل وزارة الداخلية، العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة، وله ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير،

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