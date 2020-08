كلف المجلس الرئاسي، الجمعة، مليشيا القوة المشتركة

التابعة لما يعرف بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، بضبط الأمن في

العاصمة طرابلس بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة.

