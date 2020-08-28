الرئاسي يقرر إيقاف باشاغا احتياطيًا عن العمل ويحيله للتحقيق

أخبار ليبيا24 – أمن

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، إيقاف وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

ونص القرار الصادر اليوم الجمعة، على “التحقيق مع وزير الداخلية بشأن التصاريخ والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع الماضي، والتحقيق في أيه تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين”.

وكلف المجلس الرئاسي، وكيل وزارة الداخلية عميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة، ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير، وفق نص القرار.

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