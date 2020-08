أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة، تطلق الأعيرة النارية في طرابلس ابتهاجاً بوقف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل ومثوله للتحقيق.

