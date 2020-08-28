مغازلًا السراج..”البيدجا” يثني على دفاع المرتزقة السوريين والأتراك على نساء طرابلس ويصفهم بـ”التريس”

أخبار ليبيا24

انتقد تاجر البشر والوقود المدعو عبدالرحمن ميلاد الشهير بـ”البيدجا” المتظاهرين في طرابلس متسائلًا مالذي يريده هؤلاء المتظاهرون وماهي أهدافهم.

ورفض “البيدجا” في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي سب أو شتم المرتزقة السوريين أو الأتراك، متسائلًا :”لماذا صمت الجميع عندما كان المرتزقة يقاتلون ضد الجيش الليبي ضمن قوات الوفاق”.

وأكد أن المرتزقة السوريين والأتراك يتقاضون مرتباتهم بالعملة الصعبة “الدولار” قائلا :”لابد أن نقول كلمة الحق من كان يقاتل في المشروع ويدافع عن أمهاتنا وأخواتنا غير هؤلاء “التريس”.

ودافع تاجر البشر عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، مبديًا رفضه لانتقاد المتظاهرين له وأنه لم يتحصل على الفرصة حتى يعمل ويقدم.

ودعا “البيدجا” الثوار إلى الخروج لإيقاف هذه المظاهرات التي قال إنها ستبدأ بالدم وتنتهي بالدم، مستغربًا مما قال إنه صمت كافة “مليشيات” طرابلس عن هذه المظاهرات التي وصفها بالانقلاب.

ووجه تاجر البشر والوقود الاتهامات لوزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشا آغا، معلنًا أن محاولة الانقلاب على السراج مرفوضة. وذكر البيدجا أن الإطاحة برئيس المجلس الرئاسي تعني الإطاحة ببركان الغضب والإطاحة بثورة 17 فبراير، ونحن نقف معه ولن يستطيع أحد أن يطيح به.

ودعا تاجر البشر آمر مليشيا “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري إلى الخروج والدفاع عن السراج، مشيرًا في رسالته إلى أن الوضع في طرابلس غير صحيح.

وطالب البيدجا الثوار بالخروج مع السراج والدفاع عنه، وقال :”من يعلق على وجود الأتراك أقول له “أيه الأتراك أسيادك، واللي يسب في الأتراك والسوريين يسبني أنا”. وختم حديثه قائلا :”مليشيات طرابلس أطلعوا في انقلاب عليكم في انقلاب علي ثورة 17 فبراير”.

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