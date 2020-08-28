«الرئاسي» يكلف «القوة المشتركة» بضبط الأمن في العاصمة

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن في العاصمة طرابلس، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمناطق العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى.

ونصت المادة الثانية من القرار المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك» على ضرورة أن تقدم القوة تقاريرها الدورية إلى رئيس المجلس الرئاسي عن الحالة الأمنية اليومية في العاصمة والإجراءات المتخذة بالخصوص.

في حين نصت المادة الثالثة من القرار الذي حمل رقم «563» لسنة 2020، على أن «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

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