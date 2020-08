أصدر المجلس الرئاسي، الجمعة، قرارا بإيقاف وزير

الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، احتياطيًا عن العمل

ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس خلال أجل أقصاه 72 ساعة.

وأوضح المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه سيتم التحقيق مع باشاغا بشأن التصاريح والأذونات وتوفير

الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث

الناجمة عنها، التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيام الأسبوع

الماضي، مشيرا إلى أنه سيتم التحقيق مع باشاغا أيضا في أية تجاوزات ارتكبت في حق

المتظاهرين.

وكلف المجلس وكيل وزارة داخلية الوفاق، خالد أحمد

التيجاني مازن، بتسيير مهام الوزارة، على أن يكون من حقه ممارسة كافة الصلاحيات

والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.

The post الرئاسي يوقف باشاغا احتياطيًا عن العمل ويحيله للتحقيق الإداري appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24