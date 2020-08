عاجل // مليشيات الوفاق تتحدث عن إحباط انقلاب خطط له باشاغا والمشري وجماعة الإخوان

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن مليشيات الوفاق

المتمركزة في طرابلس ضمن مليشيا القوة المشتركة تتحدث عن إحباط انقلاب خطط له وزير

الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، ورئيس ما يسمى بـمجلس

الدولة، خالد المشري، وجماعة الإخوان، مؤكدة قرب صدور عدة قرارات تكميلية ضد قيادات

الجماعة المتغلغلة في السلطة.

