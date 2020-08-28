ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 August, 2020

اكدت مصادر مقربة من المجلس الرئاسي لبوابة افريقيا الاخبارية ،ان التشكيلات المنضوية تحت القوة المشتركة التابعة للمجلس قد احبطت اليوم محاولة إنقلاب على الشرعية من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا و رئيس مجلس الدولة خالد المشري .

و اكدت نفس المصادر ان رئيس المجلس الرئاسي بصدد إصدار قرارات هامة تتصل بابعاد قيادات محسوبة على تنظيم الأخوان المسلمين من مسؤوليتهم في بعض المؤسسات و المناصب الحكومية على خلفية تطور الاحداث الجارية في طرابلس .