اكدت مصادر مقربة  من المجلس الرئاسي لبوابة افريقيا الاخبارية ،ان التشكيلات المنضوية تحت القوة المشتركة التابعة للمجلس  قد احبطت اليوم محاولة إنقلاب على الشرعية من قبل وزير الداخلية فتحي باشاغا و رئيس مجلس الدولة خالد المشري  .
و اكدت نفس المصادر ان رئيس المجلس الرئاسي بصدد إصدار قرارات هامة  تتصل بابعاد قيادات محسوبة على تنظيم الأخوان  المسلمين من مسؤوليتهم  في بعض المؤسسات و المناصب الحكومية  على خلفية  تطور الاحداث الجارية في طرابلس .