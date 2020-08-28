ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

28 August, 2020

صرح مصدر بادارة الاعلام والعلاقات العامة بالهيئة العامة للاتصالات بالحكومة الليبية لبوابة افريقيا الاخبارية بأن أعمال صيانة كابل الياف بصرية متضرر غرب بنغازي قد انتهت بعد تواصلها لعدة ايام ، مضيفا أن خدمات الإنترنت سوف تعود الى كامل جودتها ابتداء من غد السبت .وكانت الهيئة قد نوهت قبل ايام الى تذبذب وضعف في خدمات الاتصالات بسبب عطل في كابل الالياف البصرية الممتد غرب بنغازي