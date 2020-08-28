“السويحلي” يهاجم “باشاغا”: مشكلتي معه علاقة الحب بينه وبين فرنسا

هاجم أحمد السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، وزير داخلية الوفاق المقال فتحي باشاغا.

وقال السويحلى فى سلسلة تغريدات له على حسابه بتويتر، مشكلتي مع باشاغا ولم أتوقف عن الحديث عنها هي قربه من فرنسا، طوال حرب طرابلس ، التي كانت مدعومة بالكامل من فرنسا ، أصبحت علاقة الحب بين فرنسا وباشاغا أقوى وأقوى.

وتابع السويحلى، إذا كنت تريد أن تكون وزيرا في أي حكومة في العالم، يجب أن تلتزم باتفاقية المسؤولية الوزارية الجماعية، والتعرف على التسلسل القيادي واحترامه، خلاف ذلك الاستقالة، المشكلة هي أن نسبة كبيرة من الليبيين لم يسمعوا أبدًا بهذه النقطة.

واستطرد، إذا كنت وزيرًا وغير راضٍ عن الطريقة التي تدار بها الحكومة التي تنتمي إليها ، فقدم استقالتك وإشرح وجهة نظرك واستمر في الضغط من أجل ما تؤمن به، ولكن لا يمكنك التصرف بشكل مستقل عن رئيسك، الشخص الذي عينك،هذه ليست الطريقة التي تعمل بها الحكومة.