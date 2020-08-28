باشاغا: مستعد للتحقيق وكشف الحقائق في جلسة علنية أمام الشعب مصدر الشرعية

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الموقوف فتحي ‎باشاغا استعداده للمثول أمام المجلس الرئاسي للتحقيق، وطالب بأن تكون جلسة المساءلة علنية على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب مصدر الشرعية.

وزعم باشاغا في بيان له اليوم الجمعة أن موقفه المنحاز للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية هو مناط قرار إيقافه عن العمل، ومحل التحقيقات.

وأضاف باشاغا قائلا للسراج: “أتشرف باستعدادي للمثول للتحقيقات وكشف الحقائق كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع سيادتكم بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين واتنادنا في موقفنا لمبادئ الديمقراطية والدولة المدنية التي تضمن لشعبها حقوقه الدستورية في التعبير والتظاهر السلمي” وفقا لزعمه.

وتابع حديثه للسراج: “وانطلاقا من مبادئ الديمقراطية فإنني أطلب من سيادتكم بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمامكم وأمام الشعب الليبي مصدر الشرعية ابتداء وانتهاء” على حد ادعائه.

وقرر السراج في وقت سابق اليوم الجمعة إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، مع تكليف “القوة المشتركة” بتولي مهام ضبط الأمن في طرابلس، وذلك على خلفية بيانات أصدرها باشاغا يتهم فيها مليشيات موالية للسراج بالإفراط في استخدام العنف ضد المتظاهرين الرافضين للسراج والذين يطالبون بإقالته.