ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

28 August, 2020

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الجمعة ،مساء الجمعة ،إجتماعا عاجلا ،لمناقشة الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

كما ناقش الاجتماع المواقف التي أتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخراً، وقرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة.

و قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الرئاسي قرّر تكليف القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية بضبط الأمن وتأمين العاصمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

على صعيد آخر قرر المجلس استئناف صرف علاوة العائلة المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2013 م عن سنة 2020م.

كما أكد المجلس على المتابعة الدقيقة للشركة العامة للكهرباء في إنجاز مشاريعها بصفة عاجلة، والعمل على عودة عدد من الشركات المنفذة بدءاً من هذا الأسبوع.