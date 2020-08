مع تصاعد حدة الاحتجاجات ضد الوفاق.. الرئاسي يقرر صرف منحة الزوجة والأولاد

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة،

صرف منحة الزوجة والأولاد اعتبارا من شهر يناير من العام الجاري.

وقال المجلس في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن هذه المنحة ستصرف وفقا للضوابط والأحكام المنصوصة عليها في القانون

رقم 27 لسنة 2013م، على أن تخصم القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم

المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018م.

وطالب المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق، وضع

جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020، وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده،

داعيا الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، لصرف القيمة المقررة بموجب أحكام هذا القرار

لمستحقيها قبل نهاية العام الجاري.

وجاء هذا القرار في وقت تموج به المدن الليبية بالمظاهرات الرافضة للأوضاع المعيشية المتردية، والمنددة بالفساد المستشري في حكومة الوفاق، وسيطرة المليشيات على زمام الأمور، ويُرجع محليين قرار الرئاسي بأنه محاولة لإخماد هذه الموجة من التظاهرات التي قضت مضاجع مسؤولي الوفاق خوفا على مناصبهم.

