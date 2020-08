أبدى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي

باشاغا، والموقوف عن العمل بقرار من المجلس الرئاسي، استعداده للمثول للتحقيق وكشف

الحقائق.

وقال باشاغا في بيان منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إن محل التحقيقات تتمثل في موقف وبيانات وزارة الداخلية بشأن التظاهرات

السلمية واعتراضه على التدابير الأمنية الصادرة عن جهات مسلحة لا تتبع لوزارة الداخلية

بحكومة الوفاق، وما نجم عنها من امتهان لكرامة المواطن الليبي وانتهاك حقوقه وإهدار

دمه قمعا وترهيبا وتكميما للأفواه حيث لا قانون.

وأضاف باشاغا أن

موقفه بالانحياز للشعب الليبي في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية كان هو مناط

القرار ومحل التحقيقات، معربا عن استعداده للمثول للتحقيق وكشف الحقائق كما هي دون

مجاملة ولا مواربة وإطلاع الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين.

وطالب باشاغا الرئاسي بأن تكون جلسة المساءلة والتحقيق علنية

ومنقولة إعلاميا على الهواء مباشرة لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، بحسب نص

البيان.

The post بعد توقيفه عن العمل.. باشاغا يطالب الرئاسي بالتحقيق معه في جلسة علنية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24