عطل مفاجئ بمنظومة غاز سرت يتسبب فى عجز بـ 50 مليون قدم مكعب

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث عطل بمنظومة الغاز التابعة لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، والذي يغذي في محطات ( شمال بنغازي _ الزويتينه ) سبب عجز بقيمة تقدر ب 50 مليون قدم مكعب من الغاز .

وقالت الشركة فى إيجاز صحفي اليوم السبت، أن هذا العطل سيؤدي إلى ارتفاع العجز في التوليد بنحو 700 ميجاوات ، مشيرة إلى نقص إمدادات الوقود وتعطل وصول ناقلة الوقود الخفيف الي مساء يوم الأحد المقبل، إضافة إلى نفاذ كميات وقود الديزل للمحطات من شركة البريقة لتسويق النفط كل هذه الظروف القاهرة سببت عجز كبير في إمداد المواطنين بالكهرباء وبذلك سترتفع عدد ساعات طرح الأحمال.

وتابعت الشركة، نطمئن السادة المواطنين الكرام بمجرد إصلاح العطل ودخول خط الغاز للعمل في ضخ الغاز وتوفر الوقود الخفيف بانتظام من شركة البريقة سيرجع الاستقرار مباشرة إلى الشبكة.