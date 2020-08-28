«الرئاسي» يقرر صرف منحة الزوجة والأبناء اعتبارا من يناير 2020

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الجمعة، صرف منحة الزوجة والأولاد المقررة بموجب القانون رقم «27» لسنة 2013، اعتبارًا من يناير 2020.

ونص القرار الذي حمل رقم «564» لسنة 2020، في مادته الثانية على أن «تصرف المنحة وفقا للضوابط والأحكام المنصوصة عليها في القانون رقم 27 لسنة 2013»، فيما نصت مادته الثالثة على خصم «القيمة المالية اللازمة لصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018».

وطالب المجلس الرئاسي وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته إليه لاعتماده، قبل قبل تاريخ 15 سبتمبر المقبل، كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لصرف القيمة المقررة لمستحقيها قبل نهاية العام 2020.

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