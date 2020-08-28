الرئاسي يصدر قرار صرف منحة الزوجة والأولاد

أصدر المجلس الرئاسي قرارا بصرف منحة الزوجة والأولاد، بموجب قرار رقم 27 لسنة 2013.

وأوضح المجلس في قراره، تُصرف المنحة من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

وطالب المجلس الرئاسي في قراره، وزارة الشوؤن الاجتماعية، ضوع جدول القيمة الشهرية الواجب صرفها عن سنة 2020 وإحالته للمجلس.

ودعا المجلس الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة صرف القيمة بموجب أحكام هذا القرار لمستحقيها.

وختم المجلس الرئاسي قراره، بأنه يُعمل بهِ من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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