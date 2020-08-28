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باشاغا: الشعب الليبي هو مصدر الشرعية ومستعد للمثول للتحقيق

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه على استعداد للمثول للتحقيق وكشف الحقائق، كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين.

وأشار باشاغا، في ردّه على قرار توقيفه الذي أصدره المجلس الرئاسي، أن مجل التحقيقات معه، تعود إلى تصريحاته لموقفه المنحاز للشعب الليبي، في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية، وهو القرار ومحلّ التحقيق، وأنه يتشرف بهذا.

وطالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بأن تكون التحقيق معه، علني ومنقول إعلاميًا على الهواء مباشرة، لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، مصدر الشرعية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون .. فالشعب رفض منحكم الثقة والشعب يرفض الاحتلال التركى والمرتزقة وانت عائد من عند المحتل التركى يامختل عقليا وانت مثل اى اخوانى حقير لاعهد لك ولا امان

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