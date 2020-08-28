باشاغا: الشعب الليبي هو مصدر الشرعية ومستعد للمثول للتحقيق

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أنه على استعداد للمثول للتحقيق وكشف الحقائق، كما هي دون مجاملة ولا مواربة وإطلاع المجلس الرئاسي بما هو كفيل بقطع الشك باليقين بالدليل والبراهين.

وأشار باشاغا، في ردّه على قرار توقيفه الذي أصدره المجلس الرئاسي، أن مجل التحقيقات معه، تعود إلى تصريحاته لموقفه المنحاز للشعب الليبي، في المطالبة بحقوقه العادلة بالطرق السلمية، وهو القرار ومحلّ التحقيق، وأنه يتشرف بهذا.

وطالب وزير الداخلية في حكومة الوفاق، بأن تكون التحقيق معه، علني ومنقول إعلاميًا على الهواء مباشرة، لإبراز الحقائق أمام الشعب الليبي، مصدر الشرعية.

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