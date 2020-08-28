الرئاسي يناقش مواقف باشاغا حول مظاهرات طرابلس وقرار إيقافه

عقد المجلس الرئاسي، اجتماعا برئاسة فائز السراج رئيس المجلس، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق، وعبد السلام كاجمان، وعضوي المجلس محمد عماري زايد، وأحمد حمزة.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، والإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

كما ناقش الاجتماع المواقف التي اتخذها وزير الداخلية والبيانات التي أصدرها مؤخراً، وقرر المجلس الرئاسي إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة بتسيير عمل الوزارة.

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