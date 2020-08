بالتزامن مع استمرار الحراك الرافض للفساد.. الرئاسي يجتمع لبحث الأوضاع السياسية والأمنية

عقد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غير المعتمدة، الجمعة،

اجتماعا برئاسة، فائز السراج، لبحث الوضع السياسي والأمني، في ظل تصاعد حدة التظاهرات

في مختلف المدن والمناطق الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للفساد.

وبحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج عبر صفحته على

موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع ناقش ايضًا الإجراءات والتدابير

التي اتخذتها وزارة الداخلية بحكومة الوفاق لتأمين المتظاهرين، والاطلاع على التحقيقات

التي أجريت فيما وقع من تجاوزات تجاههم.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش كذلك المواقف التي اتخذها

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، والبيانات التي أصدرها مؤخرا، مبينا

أن المجلس قرر إيقاف وزير الداخلية ومثوله للتحقيق أمام المجلس وتكليف وكيل الوزارة

بتسيير عمل الوزارة، لافتا إلى أن المجلس قرر كذلك تكليف مليشيا القوة المشتركة التابعة

لما تعرف بغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، بضبط الأمن وتأمين العاصمة بالتنسيق

مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية المختصة الأخرى.

